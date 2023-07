Prefeitura de Atalaia entrega sementes de milho e feijão para agricultores do município

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta terça-feira (4) a entrega de 1.200 quilos de sementes de milho e feijão aos agricultores do município, residentes nos Assentamentos Brasileiro, Varese e Ipê.

O secretário de Agricultura, Chico Xavier, fez a entrega juntamente com sua equipe.

A ação faz parte do Programa Planta Alagoas, uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Atalaia, que garante a distribuição de sementes de qualidade para fortalecer a agricultura familiar no município.