Pesquisa divulgada pelo Data Sensus mostra ampla vantagem da prefeita Ceci para a Prefeitura de Atalaia

O Instituto Data Sensus divulgou nesta quarta-feira (05), a primeira pesquisa sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Atalaia. Em todos os cenários, a atual prefeita Ceci (MDB) venceria a disputa com ampla folga, caso a eleição fosse hoje.

No levantamento espontâneo, aquele em que os entrevistados respondem em qual candidatos votam “de cabeça”, Ceci obteve 59,7% dos votos, em segundo lugar aparece Camyla com apenas 7,7%, seguida de Aloísio Chulapa 7,3%, Júnior Vigario 3,6%, Marcos Rebolo 2,6 e Maurício Tenório com 1,9%. A atual gestora tem votação maior do que a soma de todos os outros candidatos.

Em uma disputa direta com a atual vice-prefeita Camyla Brasil, Ceci lidera com 67%, Camyla aparece com 17%. Na disputa Ceci e Aloísio Chulapa, Ceci aparece com 66,2% e Chulapa com 18,6%.

Ex-jogador e campeão mundial pelo São Paulo, Aloísio Chulapa foi bem lembrado na pesquisa, mesmo sem partido político e sem ter demonstrado publicamente interesse em disputar o cargo de prefeito.

A pesquisa ouviu 806 eleitores em Atalaia, garantindo um nível de confiança estimado de 95%, com uma margem de erro da pesquisa em de 3,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Importante ressaltar que a pesquisa não está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pois a obrigatoriedade é exigida apenas em ano de eleição, segundo norma do Tribunal Superior Eleitoral.

O levantamento feito pelo Data Sensus aponta a reeleição da atual prefeita, que aparece com mais 60% da intenção de votos, já os seus adversários 20%.

* Com informações do Novo Extra e Jornal de Alagoas.