2º lugar no Campeonato Alagoano coroa temporada espetacular da junina atalaiense Sanfona do Rei

A grande final do Campeonato Alagoano de Quadrilhas Juninas 2023, realizada na cidade de Arapiraca, na noite deste último domingo (2), marcou o retorno de Atalaia ao pódio da competição e coroou uma temporada espetacular da Sanfona do Rei, que foi a vice-campeã.

Em seu primeiro ano na elite alagoana, disputando com tradicionais juninas, a atalaiense disputou nota a nota uma das finais mais acirradas do concurso realizado pela Liqal (Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas). Com 149,2 pontos, foi superada em apenas 7 décimos pela campeã Amanhecer do Sertão, que conquistou seu quinto título alagoano.

“Obrigado a todos que fizeram esse momento especial acontece. Muita gratidão a cada um que participou e ajudou. Eu, como presidente, parabenizo todos os integrantes e a minha direção, sem vocês esse sonho não seria possível”, destaca Max Medeiros, presidente da Sanfona do Rei e tradicional quadrilheiro do município de Atalaia, tendo feito parte dos momentos de glória da histórica Junina Asa Branca.

Com o tema “Fogo das Armas, ao Brilho das Artes”, onde apresentou a luta do povo nordestino, lembrando episódios históricos ocorridos no Nordeste, a exemplo da Guerra Santa no Crato, no Ceará, comandada pelo Padre Cícero Romão, a Junina atalaiense brilhou em todas as competições que participou e fez com que os atalaienses voltassem a se orgulhar em ter uma representante na elite alagoana.

Além do vice-campeonato alagoano, foi terceira colocada no Forró & Folia e campeão nos concursos de Anadia e Olivença.