Márcio Roberto anuncia candidatura à vaga de desembargador do TJ/AL.

O Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, anunciou, nesta segunda-feira (3), sua candidatura a desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), pelo Quinto Constitucional, na vaga que será destinada ao Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL). A nova vaga para o cargo ocorre devido à aposentadoria compulsória do desembargador José Carlos Malta Marques, oriundo também dos quadros ministeriais.

"Irrequieto como sempre, dei início a mais difícil, intrépida e complexa jornada em minha atribulada vida profissional, tanto pela singularidade quanto pela relevância deste objetivo: exercitar a justiça propriamente dita, a maior das virtudes, isto é, integrar o Tribunal de Justiça de Alagoas, como magistrado togado, pelo Quinto Constitucional", disse Márcio Roberto.

O procurador do MP afirmou que sua primeira ação de campanha foi solicitar uma audiência com o magistrado para informar a pretensão ao cargo. "E dessa forma o fiz em respeito aos meus princípios e a magnífica pessoa que é o desembargador José Carlos, de quem tenho a sorte de chamar de amigo. Inclusive, aproveito para agradecê-lo publicamente por ter sido tão bem recepcionado, com a fidalguia esperada, o que me incentivou a lhe pedir apoio, não sem antes travarmos um produtivo e cordial diálogo", acrescentou.

Para Márcio Roberto, esta será uma tarefa difícil de ser alcançada por um interiorano e ex-praça da Policia Militar. "Contudo, a missão não sendo impossível, tendo em vista que todas as instituições envolvidas são compostas de mulheres e homens virtuosos, comprometidos com a coisa pública e com o nosso valoroso povo, eis-me aqui, pronto para a disputa. Estou confiante que alcançarei meu desiderato, já que trabalho pelo bem da sociedade alagoana há 43 longos anos, já tendo exercido profissões de policial, advogado e, por último, como promotor de Justiça e procurador de Justiça", finalizou.