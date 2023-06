Sanfona do Rei é campeã do concurso de Quadrilhas Juninas de Anadia

A atalaiense Sanfona do Rei é a grande campeã do tradicional concurso de Quadrilhas Juninas de Anadia, promovido pelo Poder Executivo local. A final foi disputada na noite desta terça-feira (27), no Ginásio Zeca Barros.

Além da primeira colocação geral, a Sanfona do Rei levou o troféu de melhor Rei e Rainha.

A junina atalaiense disputou o título com as quadrilhas Luar do Campo (Campo Alegre), Mestre Zinho (Rio Largo), Fazendinha (Maceió), Gibão de Couro (Pilar) e Xodó e Xamego (Rio Largo).

Com o tema “Fogo das Armas, ao Brilho das Artes”, a quadrilha Sanfona do Rei a junina atalaiense apresentou no ginásio a luta do povo nordestino, lembrando episódios históricos ocorridos no Nordeste, a exemplo da Guerra Santa no Crato, no Ceará, comandada pelo Padre Cícero Romão.

A Sanfona de Rei vem contando com o apoio da Prefeitura de Atalaia para representar a cidade em concursos estaduais, com o objetivo de fortalecer e valorizar a cultura junina na cidade.

Em sua agenda de apresentações, a junina vai disputar nesta quinta (29) a final do concurso de Satuba, o concurso de Olivença (30) e a grande final do Alagoano no próximo dia 2 de julho.