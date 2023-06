Câmara de Atalaia aprova Utilidade Pública do Instituto Medeiros.

Em reconhecimento ao importante trabalho social que será desenvolvido em Atalaia, a Câmara Municipal aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, 27 de junho, o projeto de lei ordinária (10/2023) que declara de utilidade pública o INSTITUTO MEDEIROS.

De autoria do vereador Anderson Medeiros, o projeto contou com aprovação unanime dos vereadores, em dois turnos de votação e, com sua aprovação, garante ao Instituto Medeiros o pleno funcionamento de suas atividades, inclusive ter a possibilidade de receber recursos para realização de projetos em benefícios da sociedade atalaiense.

Com sede no Loteamento Santa Inês, no bairro José Paulino, em Atalaia, o Instituto Medeiros é uma entidade sem fins lucrativos que tem a finalidade de proporcionar às pessoas atendimento saúde, educação, lazer, esporte, aula de dança, música, cursos profissionalizantes, acolher animais abandonados, dependentes químicos, ajudando às famílias em vulnerabilidade social e econômica.

Para o vereador Anderson Medeiros, o Instituto vai contribuir para a formação de cidadãos autônomos, reconhecedores de sua importância na sociedade, promovendo o exercício da cidadania de crianças, adolescentes e adultos, e, consequentemente, o fortalecimento do vínculo familiar.

"O que oferecemos vai impactar na qualidade de vida das pessoas que se beneficiam diretamente dos projetos vindo a refletir em suas famílias e em toda sociedade. O desejo do Instituto Medeiros é fazer mais e mais pelo nosso povo atalaienses", destaca o vereador Anderson Medeiros.