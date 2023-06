Empresária atalaiense Monique Helen está trazendo o maior espetáculo musical infantil de Alagoas, inspirado na Magia Disney, para o Teatro Deodoro

Lançamento do espetáculo, em Maio, contou com reportagem da Tv Gazeta.

Natural do município de Atalaia, a produtora de eventos Monique Helen está trazendo o maior espetáculo musical infantil de Alagoas, inspirado na Magia Disney, para o palco do Teatro Deodoro, em Maceió, no próximo dia 7 de julho, com sessões as 16 e 19 horas.

O lindo espetáculo musical da Turma do Ruanito trará ao palco mais de 50 personagens e promete levar muita emoção e encanto a todo público presente.

“Será um dia inesquecível para toda família, pois esse espetáculo musical é para todas as idades. O primeiro do Brasil com intérprete em libras, visando a inclusão social. E, quem comprar o ingresso, estará também ajudando a causa humana de crianças com câncer e também a causa animal”, destaca a empresária Monique Helen, que já tem um trajetória de sucesso em produções culturais.

O espetáculo é mais uma produção de sucesso da MH EVENTOS E ENTRETENIMENTO, empresa atalaiense que já tem em seu histórico, grandes eventos realizados, com participação em gravação de novela, programa de TV e comerciais.

Não percam, esse lindo Espetáculo Musical Magia Disney, que espera por você e toda sua família. Vendas no stand Viva Alagoas do Maceió Shopping de Mangabeiras. Telefone Viva Alagoas para informações desse espetáculo Magia Disney: (82) 3436-3230 / (82) 98133-5252.

Crianças, estudantes, professores e idosos, pagam meia entrada. Ingressos solidário para qualquer idade, para ajudar nas causas sociais. Formas de pagamentos: Pix, débito e crédito.

Valores primeiro lote:

Meia – R$ 42,00

Solidário – R$ 62,00 com 1kg de alimento e 1kg de ração

Inteira – R$ 82,00