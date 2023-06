Casamento Matuto em Atalaia terá homenagem a fundadores e local reservado para animais

A Prefeitura Municipal de Atalaia realizará neste sábado (14) o tradicional Casamento Matuto, a partir das 14h. O evento reúne todos os anos um grande público que, com muita animação, aproveita a linda festa percorrendo as ruas da cidade. Para 2023, a prefeita Ceci trouxe duas novidades. Uma delas é a homenagem aos fundadores do casamento matuto.

A prefeita Ceci afirmou que, para este ano, algumas medidas foram tomadas: as equipes que irão participar do evento deverão procurar a organização para credenciar e identificar suas turmas e os sons automobilísticos.

Os sons só poderão funcionar na concentração e durante o percurso, e ao encerramento do desfile, está proibida a utilização. A equipe que não realizar o credenciamento e a identificação não poderá desfilar com o som ligado.

A prefeita de Atalaia, Ceci, ressalta que o casamento matuto é mais uma forma de valorização da cultura no município.

“Atalaia continua com ações de valorização cultural, e vamos colocar em prática mais uma iniciativa, que é o casamento matuto”, disse.

Além disso, a prefeita trouxe duas novidades: a primeira é que haverá um cantinho especial para o cavalo e a carroça. “No final do trajeto, por trás da Comesa, teremos um ponto de apoio para os cavalos e as carroças que participarem do evento. Lá, eles terão água, comida, descanso. Estamos pensando no bem-estar do animal”, disse Ceci.

A segunda novidade é que os fundadores do casamento matuto serão homenageados. “É uma forma de enaltecer o trabalho deles. Um trabalho importantíssimo para o nosso município”, concluiu a prefeita.