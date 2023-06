MST faz doação de milho para Escolas Públicas de Atalaia

MST realizou na última semana uma ação de doação de milho para as Escolas Públicas da cidade. Fotos: MST AL

O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), no município de Atalaia, região da Zona da Mata de Alagoas, realizou na última semana uma ação de doação de milho para as Escolas Públicas da cidade. A ação de solidariedade contribuiu com os festejos juninos da comunidade escolar, levando milho direto das áreas de Reforma Agrária para estudantes e funcionários da rede pública de educação.

A produção de milhos agroecológicos doados vieram principalmente dos acampamentos organizados pelo MST na região: o acampamento Marielle Franco e São José. Foram centenas de milhos verdes doados para as escolas, em uma demonstração da importância da Reforma Agrária na produção de alimentos saudáveis e na solidariedade para a sociedade.

A Professora da Escola Municipal Doutor Domingos Correia, Helena Máximo, ressaltou a importância da doação e o apoio dos camponeses e camponesas nas ações realizadas pela escola. “Nossos sinceros agradecimentos ao acampamento Marielle Franco pela doação. Sabemos que a chegada do Acampamento veio só para agregar, agradecemos por todo apoio e ajuda nas festividades juninas. A vinda do Acampamento para nosso povoado e nossa escola só somou, hoje temos parceiros e amigos”, pontuou a professora.

Além das espigas de milho, os trabalhadores rurais levaram ainda canjica para serem distribuídas com os estudantes.

Reforma Agrária produzindo alimentos saudáveis!

Por meio da conquista da terra que os camponeses e camponesas conseguem garantir sua reprodução social, contexto que possibilita sua permanência no campo e a organização de cadeias produtivas de alimentos saudáveis, garantindo o alimento na mesa da população brasileira, como o caso do milho, em boa parte dos estados nordestinos.

Além disso, através da Reforma Agrária Popular se incentiva a produção de alimentos saudáveis, garantindo saúde aos camponeses e consumidores, bem como a preservação do meio ambiente. Em um contexto brasileiro de alto consumo de agrotóxicos na produção agrícola, sobretudo por meio do agronegócio, o cultivo de alimentos saudáveis se destaca nas áreas de Reforma Agrária Popular, que tem lutado pela preservação da natureza e por uma produção de alimentos sem veneno no país.

Para além do cultivo de alimentos saudáveis, o MST também vem cultivando a solidariedade, princípio que está presente no Movimento desde sua origem. A alimentação de qualidade é direito da população, assim a solidariedade é fundamental para construção de um diálogo com a sociedade, por meio da materialidade da luta por terra.