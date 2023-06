3º lugar: Com belíssimo espetáculo da Sanfona do Rei, Atalaia volta ao pódio do concurso Forró & Folia

Em sua primeira participação na elite do concurso de Quadrilhas de Alagoas e concorrendo com tradicionais juninas do Estado, a Sanfona do Rei apresentou um espetáculo belíssimo e conquistou um ótimo resultado, terminando o Forró & Folia 2023 na terceira colocação, devolvendo à Atalaia o protagonismo que não vinha desde os tempos de glória da histórica e multicampeã Asa Branca.

A grande final foi disputada na noite desta sexta-feira (16), no Ginásio Poliesportivo Lauthenay Perdigão, no Trapiche, em Maceió. O evento é fruto de parceria entre a Organização Arnon de Melo, o Governo de Alagoas e a Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas.

A campeã foi a Amanhecer do Sertão, com 148,3 pontos, seguida por Luar do Sertão (147,5) e a junina atalaiense Sanfona do Rei (145). Em quarto ficou Dona Dadá (143,5) e Show Nordestino (139,7). Amanhecer do Sertão vai representar Alagoas no Festival da Globo Nordeste, entre os dias 18 e 19, no Recife.

Com o tema “Fogo das Armas, ao Brilho das Artes”, a quadrilha Sanfona do Rei a junina atalaiense apresentou no ginásio a luta do povo nordestino, lembrando episódios históricos ocorridos no Nordeste, a exemplo da Guerra Santa no Crato, no Ceará, comandada pelo Padre Cícero Romão.

“Mostrando que o Nordeste sempre foi alvo de guerra e de luta, porém, o povo nordestino é forte, guerreiro e corajoso, transformando toda dor em beleza e cultura, que é o que o nordestino tem de melhor”, destaca Dola Rocha, marcador da Sanfona do Rei.

A Sanfona do Rei conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia.