Em Atalaia: Projeto Ministério em Público premia melhores redações com tablet e kindles

Mayara dos Santos, Adria Tavares, Sarah Almeida, Flávia Basílio e Ester Pereira: esses foram os vencedores do concurso de redação realizado pelo projeto Ministério em Público, uma iniciativa da 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia que tem como principais objetivos conscientizar populações vulneráveis sobre assuntos que têm atuação direta do Ministério Público do Estado de Alagoas e incentivar a leitura de estudantes de escolas públicas. Os cinco primeiros colocados foram agraciados com prêmios e acompanhamentos pedagógicos.

O projeto, idealizado pelo promotor de Justiça Bruno Baptista, aconteceu pela primeira vez este ano e teve o Povoado Ouricuri escolhido por ser uma área de grande vulnerabilidade social. “Fizemos uma semana com muitas palestras, durante o mês de maio, debatendo temáticas importantes, a exemplo de abuso sexual infanto-juventil, violência doméstica, uso de álcool e outras drogas e corrupção. Para além disso, convidamos várias instituições para serem parceiras da iniciativa, como o Poder Judiciário e a Defensoria Pública. Foi ainda realizada uma audiência pública com os moradores do povoado. Foram dias bastante produtivos e que foram coroados com o concurso de redação”, explicou ele.

“Nosso maior objetivo foi estreitar o relacionamento do Ministério Público com a população, fazendo-a perceber que nós atuamos na defesa dos seus interesses e no fomento de políticas públicas”, acrescentou.

Segundo o promotor, após a realização das palestras, cerca de 80 alunos da Escola Municipal João Cordeiro foram convidados a participar da disputa pela melhor redação. Eles tiveram que escolher um tema, dentre todos aqueles abordados: “Selecionamos 10 redações e, desse total, cinco foram as finalistas e receberam as premiações”, disse Bruno Baptista.

Os vencedores

Mayara dos Santos conquistou a 1ª colocação. Ela falou sobre abuso sexual infanto-juvenil. “Eu fiquei muito emocionada quando o meu nome foi anunciado. A alegria não foi somente pelo prêmio, mas pelo reconhecimento pelo que escrevi”, contou a estudante, que recebeu um tablet de presente.

Adria Tavares, Sarah Almeida, Flávia Basílio e Ester Pereira conquistaram os 2°, 3°, 4° e 5° lugares, ganhando, kindles (2° e 3º) e caixinhas de som (4° e 5°). Todos os premiados também foram agraciados com acompanhamentos pedagógicos.