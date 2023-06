Sanfona do Rei é finalista do concurso Forró & Folia

Sanfona do Rei é finalista do Forro & Folia. Foto: Felipe Sóstenes / Gazeta Web

Atalaia está de volta a grande final do concurso Forró & Folia. Com a segunda maior nota (149,4), entre 16 participantes, a nossa Junina Sanfona do Rei é uma das cinco finalistas da competição realizada através de parceria entre a Organização Arnon de Mello (OAM), o Governo do Estado e a Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas.

As quadrilhas finalistas são: Luar do Sertão (149,6 pontos), Sanfona do Rei (149,4), Amanhecer do Sertão (149,3), Dona Dadá (148,4) e Show Nordestino (148,2).

A final será disputada nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, no Ginásio Poliesportivo Lauthenay Perdigão, localizado no bairro do Trapiche, em Maceió.

Além do título do Forró & Folia, a Sanfona do Rei vai competir por uma vaga para representar Alagoas no Festival da Globo Nordeste, no Recife, que acontece já neste final de semana, sábado (17) e domingo (18).

Com o tema “Do Fogo das Armas ao Brilho das Artes”, a junina atalaiense tem encantando a todos, mostrando a riqueza cultural do nosso Nordeste.