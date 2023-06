Em Atalaia, MST realiza ato político e solidário em apoio ao Movimento

Neste último sábado (10) o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) em Alagoas, realizou um Ato Político em Solidariedade ao MST, convocado como um “Abraço ao MST e a Reforma Agrária”. A atividade aconteceu no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia, na Zona da Mata do estado.

O Ato teve como objetivo convidar os parceiros e amigos do MST e mostrar as experiências e iniciativas na construção da Reforma Agrária Popular em Alagoas e fortalecer a unidade em torno da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Como parte da programação da Campanha #TôComMST, que mobiliza as redes e ruas em defesa do Movimento alvo de criminalização a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o ato conta em sua programação com um momento de debate sobre a atualidade da luta pela terra no Brasil e em Alagoas, seguido de uma série de atividades na comunidade.

Entre as atividades, os acampados e acampadas inauguraram duas novas instalações no acampamento Marielle, que simbolizam o fortalecimento da luta pela terra na região: o Viveiro de Produção de Mudas da Reforma Agrária “Companheiro Izac Jackson” e a Casa de Farinha “Farinhada de Luiz Sávio de Almeida”, organizados pela própria comunidade no último período. A programação seguiu com um plantio de árvores coletivo, como parte da ação do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis.

“Reunimos amigos, amigas, apoiadores e apoiadoras da Reforma Agrária para reafirmarmos juntos e juntas que nossa luta seguirá firme e ampliando ainda mais, conquistando corações e mentes que sonham em marchar na construção de um campo possível de se viver dignamente”, sinalizou Débora Nunes, da coordenação nacional do MST.

De acordo com a dirigente, a atividade está inserida em um amplo calendário do Movimento em Alagoas para receber em suas áreas de acampamento e assentamento a visita de apoiadores do MST.

“Estamos em Jornada de Vivências, um verdadeiro convite aqueles que querem conhecer melhor o Movimento para que possam fazer isso da melhor maneira: partilhando e celebrando a luta junto com a gente”, comentou.

A atividade contou com a participação do Comitê em Defesa da Reforma Agrária e da Democracia, formado por movimentos e organizações de luta por terra e Reforma Agrária, movimentos urbanos, centrais e sindicatos.

Presentes também o coordenador regional da FUNAI em Alagoas, o atalaiense Professor Cícero Albuquerque e o deputado estadual Ronaldo Medeiros.

“Esse barco da reforma agrária, quanto maior a revolta do mar, mais a gente vê a força do Movimento. Nossa luta é por uma reforma agrária popular, que traga comida não só para o campo, mais para a cidade. Comida da agricultura familiar é comida boa e de qualidade”, destacou o deputado Ronaldo Medeiros em suas redes sociais.

* Com informações do Site MST Alagoas / Assessoria