Aluna do UniCv Polo Atalaia tem poesia selecionada para fazer parte de livro que será lançado em Sarau Cultural na cidade de Maringá-PR

Seguir em frente, acreditando em si, mesmo diante dos obstáculos que o caminho apresenta, foi o tema que inspirou a estudante do curso de Letras, Nayra Vanessa, a escrever o poema Coragem, selecionado em concurso promovido pelo Centro Universitário Cidade Verde – UniCV, para fazer parte de um livro de coletânea de versos, que será lançado no próximo dia 20 de junho, pela Universidade no I Sarau Cultural, na cidade de Maringá-PR.

Aluna do Polo de Atalaia (Moura Educacional), Nayra estará presente neste evento, onde terá a oportunidade de declamar sua poesia e também assinar o livro como um de suas autoras.

O I Sarau Cultural da UniCV tem como objetivo socializar a arte poética dos alunos de letras EAD e consagrar atividades culturais, como recitação de poesias, apresentação musical e bate-papo com escritores da região.