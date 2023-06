Assembleia aprova Indicação da deputada Rose Davino que solicita providências do Governo de AL junto a ANATEL para instalação de torre telefônica no Distrito Branca

O Plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou, nessa terça-feira (06), indicação da deputada estadual Rose Davino (PP), com apelo ao governador Paulo Dantas (MDB), para que adote providências junto a ANATEL, objetivando a instalação de torre de telefonia móvel no Distrito Branca, em Atalaia.

Atendendo a uma das principais solicitações da comunidade do maior Distrito de Atalaia, este pedido, formulado através do Requerimento (004/2023) de autoria do vereador Neto Acioli (PP) e aprovado pela unanimidade dos vereadores, foi entregue em mãos a deputada Rose Davino, no último dia 18 de maio.

Em sua justificativa, Rose Davino destaca que a telefonia móvel é um serviço essencial, o que demanda a necessidade de acesso de todos a tal serviço.

“O Distrito Branca apresenta um importante núcleo populacional e de negócios para a região e necessita dos serviços de telefonia móvel para acesso aos serviços e ações de saúde, educação, segurança, além de ser imprescindível para o desenvolvimento e integração da região”, destaca a deputada.