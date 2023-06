Independente vai representar Atalaia no Campeonato Alagoano Sub-20 2023

Sub-20 do Independente Atalaia é finalista da 2ª Divisão do Atalaiense de Futebol.

A Federação Alagoana de Futebol (FAF), confirmou nesta última quinta-feira (1/6), a participação de 33 equipes no Campeonato Alagoano Sub-20 de 2023. Entre as equipes, o Independente Atalaia (IAFC), representante do município na mais importante competição de base do futebol alagoano.

O Conselho Arbitral da competição será realizado na próxima terça-feira (6 de junho), no auditório do Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Além do Independente Atalaia, estão inscritos para a disputa do Sub-20 estadual: Coruripe, CSA, CRB, Murici, CSE, ASA, Desportivo Aliança, Cruzeiro, Jaciobá, CAP Paulo Jacinto, DZM Passo, Miguelense, Atlético Metropolitano, M10 Rio Largo, Guarani de Paripueira, Força Jovem, Grota do Facão, Canoense, Dimensão Saúde, Guarany Alagoano, Ubertec, CEO, FF Sport, São Domingos, Gavião Izidorense, Liga do Sertão, Dínamo, Atlético Alagoano, Santa Cruz, ASAP, Flamengo do Ipiranga e Zumbi.

Enquanto não inicia a disputa do Alagoano, o IAFC Sub-20 segue e bem a sua preparação. Está na grande final da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2023, onde vai enfrentar o Real Alto neste próximo domingo (11).

São grandes as pretensões da equipe para este ano, pois caso conquiste o título do Alagoano, a equipe atalaiense garante vaga na Copa São Paulo de Juniores de 2024.

Projeto idealizado e muito bem comandado pelo ex-jogador, Ronaldo Torres, o IAFC conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.