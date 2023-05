Fut 7: Volta Redonda fará sua estreia na Série A do Campeonato Alagoano 2023 contra o Borussia Cleto

A Super Liga Alagoana de Fut 7 divulgou a tabela da fase de classificação da Série A do Campeonato Alagoano temporada 2023. O Volta Redonda, representante de Atalaia nesta competição, faz sua estreia no próximo dia 10 de junho, na Arena Ouro Preto, em Maceió, contra a equipe do Borussia Cleto.

O Voltaço chega bem para a disputa da elite do Fut 7 alagoano, após o sucesso de sua participação na Série B de 2022, onde chegou as semifinais, garantindo assim seu acesso.

A equipe atalaiense conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeita Ceci, da secretária Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, da loja Arcanjo Elétrico Atalaia, do Edinho Peças, da Farmácia do Trabalhado Brasileiro, do Petiske's Bar, da Use Vip, da A10 Fitness e Wellness, da Arena Santo Amaro e da Arena Rodrigues.

Confira a tabela: