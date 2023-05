Vereador Tacinho pede que autoridades políticas e comerciantes apoiem a realização do 8º Casamento Matuto do Distrito Branca

Durante seu discurso na sessão ordinária desta terça-feira (23), o vereador Tacinho (PP) pediu que as autoridades políticas e os comerciantes do município de Atalaia, apoiem a realização do Casamento Matuto do Distrito Branca.

“Um evento que já se tornou tradicional em nosso município e por isso é importante a cada ano fortalecer ainda mais essa linda festa, que movimenta todo o Distrito e leva muita alegria e diversão para toda a comunidade”, destaca o vereador Tacinho, que sempre apoia a realização da festa.

Já em sua 8ª edição, reúne todos os anos um grande público, que com muita animação aproveitam a linda festa, percorrendo a principal rua daquele Distrito e curtindo grandes atrações musicais.

O evento é organizado pelos amigos Jobson, Bruno, Everson e Dieson, que em 2014 criaram a festa que se transformou em uma das melhores do Estado de Alagoas.