Instituto Medeiros: Vereador Anderson Medeiros anuncia Instituto para atender a população atalaiense

O vereador Anderson Medeiros vai trazer Instituto para atender a população carente do município de Atalaia. O anúncio foi feito pelo vereador na sessão ordinária desta última terça-feira (23).

O Instituto Medeiros (em homenagem a mãe do vereador Anderson) vai atender atividades de educação profissional de nível técnico, ensino de esportes, ensino de artes cênicas (excerto dança), informática, atividades de apoio a gestão de saúde, atividades de centro de assistência psicossocial, atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte, dentre muitas outras.

Anderson Medeiros esclareceu ainda que sua recente viagem à Brasília foi para alinhar apoio para trazer o Instituto à Atalaia.

“Venho na minha vida política trabalhando, procurando fazer o bem e procurando oferecer algo de bom para as pessoas carentes, porque tenho passado nas casas das pessoas durante as campanhas. As vezes a gente diz, quanto eu sofro, mas você tem uma casa boa, tem água, tem energia, as vezes tem até ar-condicionado para dormir. Mas, nas minhas visitas tenho visto por aí que tem muita casa que não tem piso e o teto é de palha. Eu procuro ajudar essas pessoas, faço meu trabalho social calado, junto com meu irmão Roberto e com a minha esposa Leila. Então, o que a gente puder fazer para oferecer, no meu tamanho, eu posso”, destaca o vereador Anderson Medeiros.