Vereador Tacinho destaca valorização dos servidores municipais da Saúde com aprovação o PCCR

Vereador Tacinho ao lado do presidente do SINDVALE, Neto Braz.

Da Tribuna, na sessão ordinária desta última terça-feira (23), o vereador Tacinho (PP) voltou a destacar a importância da aprovação unanime do Projeto de Lei 03/2023, que dispõe sobre a estruturação o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores públicos municipais da Saúde. Projeto foi aprovado em segunda votação, durante esta sessão.

Tacinho pôde ressaltar ao longo dos debates e da votação, que trata-se de uma importante valorização desses profissionais, pais e mães de família que trabalham todos os dias para que o município de Atalaia tenha, cada vez mais, uma saúde de qualidade.

Em sua fala, o vereador também destacou que já trabalhou como agente de saúde do município e encabeçou, na época, já como vereador, a luta para efetivação dessa categoria no quadro do funcionalismo público de Atalaia.

“Trata-se de uma categoria da qual eu já fiz parte, os mais antigos sabem disso. Como vereador, na época, abracei a causa para efetivar todos os 110 agentes de saúde, para que uma lei aprovada em outro Estado, virasse jurisprudência e tivesse efeitos aqui em Atalaia”, comenta o vereador Tacinho.