Vereador Marcos Rebollo participa de entrevista exclusiva e fala sobre seu trabalho legislativo, social e eleição 2024

O vereador Marcos Rebollo (MDB) participou na manhã desta terça-feira (23) de uma entrevista na Rádio Web Atalaia Pop. Ao radialista Adaias Ferraz, o Dau, comentou sobre demandas do município, destacou seu trabalho legislativo, trabalho social, grupo política e sua projeção política.

“Estou muito feliz com o reconhecimento nas ruas de Atalaia, pois, onde passo, dizem que o Marcos tem levado qualidade de vida e conforto as pessoas. Tenho levado muletas, bengalas, andador, cadeiras de rodas e cadeiras de banhos, coisas que forjem da minha orçada de vereador, mas estou muito grato, pois só sabe o que é uma cadeira de rodas, quem precisa dela. Tenho ajudado não só Atalaia, como Capela, Cajueiro, Viçosa e Pilar. Um trabalho sem limites e sem fronteiras”, destaca o vereador Marcos Rebollo, que está em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara de Atalaia.

Por seu trabalho Legislativo e social, Adaias Ferraz questionou se o vereador acredita já está credenciado para compor uma chapa para o Executivo na eleição 2024.

“Sou um cara direito nas minhas posições. Tenho minha linha reta a seguir, para não deixar rastros, para andar certo e não deixar dúvidas em lado político. Já vesti um azul e o vermelho, e eles sabem do homem que sou e do meu caráter. A população de Atalaia sabe quem é Marcos Rebollo. Se estou fazendo um trabalho sério na Casa, lógico que quero chegar em uma chapa majoritária também. E, digo a população de Atalaia e a classe política, que estou sim preparado, mas estou preparado para o meu momento. Faço parte do grupo de sustentação da prefeita Ceci, tenho respeito a todos que passaram por ali e com ela não vai ser diferente. Tem respeito a todos os meus colegas vereadores, pois aqui tem muitos preparados para o cargo. Então, fazemos um trabalho aqui com humildade e pé no chão. Uma coisa que sei fazer na minha vida é esperar o meu momento”, comenta Marcos Rebollo.

Ouça na integra a entrevista: