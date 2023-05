Independente Atalaia faz grande jogo, se impõe em casa e goleia o FF Sport pelo Alagoano Sub-17

O Independente Atalaia segue sua boa campanha no Campeonato Alagoano Sub-17 2023. Jogando no estádio O Luizão, na tarde chuvosa deste último sábado (20), a equipe atalaiense goleou o FF Sport Nova Cruz por 5 a 2, pela 6ª rodada da competição organizada pela Federação Alagoano de Futebol (FAF).

Os gols do Independente foram marcados por Henrique (2x), Tauá Branca, Lucas e Fabrício.

“Vitória com muita garra e consciência dos nossos atletas. A semana foi bem trabalhada, estudei o trabalho do nosso adversário, fiz uma vídeo aula com o elenco momentos antes de sairmos para o aquecimento e o grupo respondeu muito bem ao trabalho da semana e as informações passadas. Precisávamos vencer bem esse jogo e graças a Deus e aos esforços de toda comissão, atletas e ao nosso Presidente Ronaldo que foi um guerreiro. Nós sabemos das dificuldades antes da partida e as superamos. Fomos honrados com o resultado que poderia ter sido, mas elástico se os dois pênaltis claros a nosso favor fossem marcados. Importante que seguimos dependendo dos nossos esforços para classificar e temos condições para alcançar o objetivo”, destaca Mister Sales, treinador da equipe atalaiense.

No Grupo C, junto com CRB, Dínamo, Azzurra, Murici, FF Nova Cruz, Atlético Alagoano e Desportivo Aliança, o Independente Atalaia soma 8 pontos em 5 jogos e se mantem próximo a zona de classificação para a próxima fase.

O próximo desafio será neste sábado, dia 27, em casa, contra o Murici.

A equipe conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.