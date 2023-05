Em mais uma ação social, vereador Marcos Rebollo entrega andador para morador do Mutirão do Jenipapeiro

Vereador Marcos Rebollo entrega andador para morador do Mutirão do Jenipapeiro.

Nesta última quarta-feira (17), o vereador Marcos Rebollo esteve visitando o Mutirão do Jenipapeiro, em Atalaia, onde foi conhecer de perto a história do senhor João, antigo morador daquela localidade, que vem apresentando dificuldades de andar por conta de um sério problema na coluna.

Na oportunidade, Marcos Rebollo, através de seu projeto social, realizou a entrega de andador, com o objetivo de proporcionar mais conforto e qualidade de vida. A sobrinha do senhor João, a Mari, foi quem entregou em contato e solicitou apoio do vereador atalaiense.

“Nosso projeto busca trazer de volta a mobilidade das pessoas. Seu João, mesmo com toda a dificuldade que vem enfrentando, não perdeu a sua alegria, mas esse andador vai mudar a sua vida, pois a dificuldade que ele tinha de se levantar e andar, não terá mais”, destaca o vereador.

“Nosso compromisso com o povo continua de pé e tenham a certeza que o meu trabalho vai está sempre voltado para o nosso povo, pois vamos sempre ajudar aqueles que mais precisam”, completa Marcos Rebollo.