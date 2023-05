Em parceria com o CMDCA e Conselho Tutelar, vereadora Lays Melo realiza mais uma ação da campanha Maio Laranja

Nesta última quarta-feira (17), a vereadora Lays Melo (PSC) realizou mais uma ação em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar, na Associação do Bairro José Paulino, em Atalaia.

O evento foi relacionado à campanha “Maio Laranja,” que tem por objetivo o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação objetivou também fortalecer os meios de delação, através do Disque Denúncia, bem como orientar a comunidade local sobre os riscos dos crimes sexuais cometidos contra a população infanto-juvenil, sua forma de atuação, quem são os principais abusadores, onde costumam ocorrer as violações, além dos locais e modos de se procurar assistência.

Além das palestras, teve café da manhã e sorteio de brindes para os ouvintes.

“Um momento muito proveitoso, com partilha de várias informações para proteger e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer a parceria da Associação do bairro, do CMDCA e do Conselho Tutelar. Juntos conseguiremos diminuir índices de abuso e exploração infanto-juvenil”, destaca a vereadora Lays Melo.