AP3 participa de audiência pública promovida pelo Ministério Público, através do projeto “Ministério em Público”

Representante da comunidade do Distrito Ouricuri, a Associação AP3 participou na tarde desta última sexta-feira (12), de uma Audiência Pública promovida pelo Ministério Público. A ação faz parte do Projeto “Ministério em Público” e aconteceu na Escola Municipal João Cordeiro Júnior.

O Ministério Público em seu projeto de atendimento itinerante, escolheu neste ano de 2023 a comunidade de Ouricuri para atender em nível local, aos interessados em ver seus processos de certidão de nascimento, entre outros assuntos individuais, por meio do "Caminhão Expresso da Cidadania", onde fez atendimento aos interessados.

Em seu brilhante trabalho de se aproximar da população, foram realizadas pelo MP, palestras aos alunos do 6° ao 9° ano com orientações e conhecimentos sobre direitos dos cidadãos em sociedade. Finalizando os trabalhos, foi realizada a Audiência Publica com os temas educação, saúde, abastecimento de água e segurança.

Os presentes colocaram as necessidades da comunidade nesses itens visando obter das autoridades o apoio necessário nas causas que são de interesse da coletividade.

Na oportunidade, a AP3, como membro do Fórum Municipal de Educação apresentou ações de educação patrimonial em seu Projeto de Sinalização Histórico e Cultural, onde procura resgatar a identidade local com nomes das ruas de forma contextualizada, com a trajetória local desde os tempos da usina.

Destacou também a relação do projeto com o componente curricular da educação "Historia e Estudos Regionais", contido nos Parâmetros Curriculares Nacional - PCN.

Além dos nomes oficiais das ruas obtidos por Lei Municipal requerida pela Associação, foi obtido o CEP exclusivo para comunidade: 57.699.000, a que todos tem direito a um endereço completo, de forma cidadã. Nesse contexto resta a implantação da Agencia Comunitária Postal que devera ser tratada com a Prefeitura para atender a coletividade.

Cida da Ouricuri, Presidente da Associação AP3, agradece a oportunidade das discussões com as autoridades presentes, de grande valor para o desenvolvimento local.