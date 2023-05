Vereadora Lays Melo inicia projeto voltado aos cuidados com a saúde mental de crianças e adolescentes nas escolas.

A vereadora Lays Melo iniciou, nesta quarta-feira (10), na Escola Municipal Suzana Craveiro, localizada no Conjunto Deus é Fiel, as ações do projeto “CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL NA ESCOLA”.

Desenvolvido pela parlamentar atalaiense, a proposta é levar ao ambiente escolar, palestras e ações que abordem temáticas da atualidade, a exemplo da automutilação, depressão, ansiedade e o Maio Laranja, campanha voltada à prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na oportunidade, foi realizada uma palestra com o Júnior Amaranto, psicólogo da SEPREV. Também foi deixada na escola, uma caixa para os alunos colarem desabafos anônimos.

“Através dessas ações iremos fazer uma coleta de dados para continuar desenvolvendo políticas públicas e criar projetos, para auxiliar os profissionais que atuem nessa área educacional e também os nossos alunos da rede municipal e estadual. Buscar parcerias com a Secretaria de Saúde, para cuidar da saúde mental das crianças e adolescentes, para evitar tragédias, que, infelizmente, vem ocorrendo em nosso país”, destaca a vereadora Lays Melo.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através do setor Sócio Emocional, a Secretaria de Estado de Prevenção a Violência (SEPREV), Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA).