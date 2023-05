Treinamento de noções básicas de primeiros socorros está sendo oferecido aos profissionais da Educação Infantil em Atalaia.

Pensando em diversas situações que podem ocorrer dentro do ambiente escolar, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através do Programa Saúde na Escola, está ofertando aos profissionais da Educação Infantil do município, um treinamento de noções básicas de primeiros socorros.

Os momentos são organizados pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, abordando questões para identificar e agir previamente em emergência, até que o suporte médico especializado chegue ao local.

“Estamos aqui capacitando os profissionais da Educação, de forma sistêmica e especifica de como atuar nos atendimentos de urgência e emergência, que acontecem no nosso dia a dia”, destaca a secretária de Saúde, Daniele Lôbo.

O treinamento teve início nesta segunda-feira (8) e segue até o dia 24 de maio, contemplando os seguintes Centros de Educação Infantil: Gélio Malheiros, Maria Luiza Tenório, Helena de Albuquerque, Sítio do Pica Pau Amarelo, Sementes do Amanhã, Maria Alves Brasil, Donília Pereira e Dorcelina Folador.