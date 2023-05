Acesso a serviços públicos será tema de audiência pública no povoado de Ouricuri, em Atalaia.

Na próxima sexta-feira, 12 de maio, será realizada audiência pública para discutir o acesso a serviços públicos essenciais pela população do povoado Ouricouri, localizado no município de Atalaia. O evento será às 14h, na Escola Municipal João Cordeiro de Souza Junior. A audiência é aberta a toda a população.

De acordo com o promotor de Justiça Bruno Baptista, a audiência será um momento de escuta da população de Ouricuri. Com isso, o Ministério Público pretende conhecer as principais necessidades dos moradores no acesso à saúde, educação, segurança pública, entre outros direitos básicos.

Foram convidados para a audiência representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública Estadual, do Município de Atalaia, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, além de lideranças da sociedade civil organizada.

O evento faz parte do projeto “Ministério em Público”, que tem como objetivo aproximar o Poder Público de comunidades que residem em povoados. O projeto é desenvolvido pela 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia.