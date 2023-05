Ferroviária estreia com vitória fora de casa no Campeonato dos Municípios Alagoanos 2023

O E. C. Ferroviária estreou com uma importante vitória na fase classificatória do Campeonato dos Municípios Alagoanos 2023. Na tarde deste domingo (7), a equipe atalaiense venceu por 1 a 0 o Comunidade, na cidade de Santa Luzia do Norte.

O único gol do jogo foi marcado de pênalti, pelo atacante Genival.

Representante de Atalaia nesta competição, o Ferroviária volta a campo já neste próximo domingo, dia 14 de maio, em Atalaia, onde recebe o Penharol Futebol Clube, equipe de São Miguel dos Campos.

Ferroviária, Comunidade e Penharol estão no Grupo C do torneio que é promovido pela Associação dos Árbitros de Futebol Amador de Alagoas (AAsfaal), que homenageia o ex-árbitro Pedro Rufino Soares, fundador da entidade, que faleceu em 2010.