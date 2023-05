Volta Redonda vence Red Bull Capela em amistoso preparatório para a Série A do Alagoano de Futebol 7

O Volta Redonda segue seu trabalho de preparação visando a disputa da Série A do Campeonato Alagoano de Futebol 7. Na noite desta quinta-feira, o Voltaço foi até a cidade de Capela onde enfrentou o Red Bull, em partida amistosa.

Com dois gols do Dudu e um de Jardell, a equipe atalaiense venceu por 3 a 2.

A equipe do Volta Redonda é a representante de Atalaia na elite do Futebol 7 Alagoano.

Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeita Ceci, da secretária Joana D’arck, do secretário Emmanuel Cavalcante, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, da Farmácia do Trabalhador Brasileiro, do Edinho Peças, do Petiske’s Bar, da Arena Santo Amaro e da Arena Rodrigues.