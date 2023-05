Câmara de Atalaia vai realizar Audiência Pública para debater serviços prestados pela BRK Ambiental no município

As inúmeras denúncias e reclamações contra a empresa BRK Ambiental tem motivado um intenso debate na Câmara Municipal de Atalaia. Diante da urgência em encontrar soluções e ouvir representantes da empresa, será realizada uma Audiência Pública no próximo dia 12 de maio (sexta-feira), a partir das 9 horas, no Plenário da Casa Hilton Agra de Albuquerque.

A audiência é resultado de Requerimento apresentado pela vereadora Janaína do Cal (MDB), que contou com o apoio unanime dos demais vereadores.

“Esta luta é nossa. A grande maioria dos vereadores tem subido na Tribuna e batido nesta tecla da problemática dos serviços que estão sendo feitos em nosso município, através da BRK Ambiental. Convocamos assim toda a população, todas as autoridades para estarem presentes nesta Casa de Leis, para que a gente possa ouvir e discutir esse problema tão sério, que vem causando transtornos na vida do atalaiense”, destaca a vereadora Janaína.

A empresa vem cortando as ruas do município para implantação da sua rede de captação de esgoto, mas não está observando o que diz a Lei Municipal 1.160/2021, de autoria do vereador Toni Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertas nas vias públicas de Atalaia, que em seu artigo 4º diz “após as obras que esta Lei se refere, deverá ser restabelecido o pavimento da via ou do logradouro público, devendo este apresentar as mesmas condições de qualidade e de material anterior a execução da obra”.