Alagoano Sub-17: Após abrir 2 a 0, Independente Atalaia sofre o empate do CRB pela terceira rodada

Independente Atalaia enfrentou o CRB pela terceira rodada do Alagoano Sub-17 2023.

O Independente Atalaia foi até Maceió, para enfrentar o CRB na tarde deste domingo (30), pela terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-17 2023. A partida disputada no Estádio Universitário, valia a liderança do Grupo B.

A equipe atalaiense fez um excelente primeiro tempo, chegando a abrir 2 a 0 no placar, com gols de João Matheus.

No segundo tempo, o CRB buscou a reação e empatou o jogo com dois gols de Arthur Mota.

Fim de jogo, empate por 2 a 2. O Independente agora tem 4 pontos e se mantem bem colocado na briga por uma das vagas na próxima fase.

O Independente Atalaia volta aos gramados no próximo dia 6 de maio, sábado, no Estádio O Luizão, em Atalaia, onde enfrenta o Dínamo pela quarta rodada da competição.