Copervales bate recorde de moagem de cana-de-açúcar pelo quinto ano consecutivo

Pelo quinto ano consecutivo, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) ultrapassou sua produção histórica e bateu recorde de moagem de cana-de-açúcar. A Copervales beneficiou, durante a safra 2022/2023, mais de 915 mil toneladas de cana na Usina Uruba, no município de Atalaia, superando em 41 mil toneladas os números registrados na safra passada (2021/2022).

À frente da Usina Uruba desde 2015, quando produtores rurais arrendaram o espaço, a cooperativa vem registrando sucessivos avanços: foram 469 mil toneladas de cana moídas na safra 2015/2016; 669 mil toneladas na safra 2016/2017; 531 mil toneladas na safra 2017/2018; 813 mil toneladas na safra 2018/2019; 842 mil toneladas na safra 2019/2020; 856 mil toneladas na safra 2020/2021; e 874 mil toneladas na safra 2021/2022.

“Os resultados são fruto do esforço coletivo dos nossos cooperados e de uma equipe comprometida com a geração de emprego, renda e cidadania para a região do Vale do Satuba. Sabemos da importância da cooperativa para a região e seguiremos em busca de avanços”, destaca o presidente da Copervales, Túlio Tenório.

Além da crescente produção agrícola, a cooperativa é responsável pela geração de aproximadamente cinco mil empregos na região do Vale do Satuba. São cerca de dois mil empregos diretos durante a safra anual e três mil empregos indiretos, o que garante emprego e renda para a população local.

Em abril de 2022, a Copervales obteve mais uma importante conquista: o Tribunal de Justiça de Alagoas selou a renovação de arrendamento da Usina Uruba pelo período de doze anos. A decisão vai assegurar a manutenção de empregos e possibilitar novos investimentos não apenas em áreas de cultivo como também na indústria.