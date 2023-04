Câmara de Atalaia aprova reajuste de 10% para servidores da Educação.

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade o reajuste salarial de 10% para os servidores públicos da Educação municipal. A votação foi realizada em duas sessões extraordinárias, em primeiro e segundo turno, na manhã desta quinta-feira (27) e seguiu para sanção da prefeita Ceci.

No texto do PL 02/2023, encaminhado pelo Poder Executivo, deixa claro que a concessão do reajuste, além de contemplar os servidores ativos, também será concedido aos aposentados e pensionistas mantidos pelo Atalaia Prev, vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Também será pago o reajuste de forma retroativa ao mês de março de 2023.

“Importante salientar que o presente Projeto de Lei visa a reposição da inflação e reajuste nos vencimentos dos servidores da educação municipal, sendo, assim, de extrema importância, tendo em vista o serviço público por eles desenvolvidos”, destaca a Prefeita Ceci em mensagem encaminhada a Câmara de Vereadores.