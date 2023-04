Atalaia libera vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 18 anos

O município de Atalaia, em Alagoas, liberou, a partir desta terça-feira (25), a vacina Bivalente contra a covid-19 para todas as pessoas a partir dos 18 anos. De acordo com a prefeita Ceci, é importante que as pessoas se vacinem, já que o imunizante é para proteger contra a cepa do novo coronavírus e as subvariantes da Ômicron.

Para se vacinar, o público deve ser ao menos duas doses do esquema primário, levar o cartão de vacina, CPF ou cartão SUS para o Hospital João Lyra. A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A prefeita Ceci voltou a orientar a população de Atalaia sobre a importância da vacinação e enfatizou que a vacina já salvou várias vidas. “Vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde e tomar essa dose de reforço que vai nos proteger ainda mais”.

Dados em Alagoas

Segundo o segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (25), 7.256 alagoanos perderam a vida, sendo que 2.743 mortes ocorreram em 2020; 3.750 em 2021; 733 em 2022 e 30 este ano.