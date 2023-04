Vereador Toni Barros vai tomar as medidas cabíveis para que a BRK repare os transtornos que vem causando a população de Atalaia

O vereador de Atalaia, Toni Barros (MDB) postou nesta quinta-feira (27), em suas redes sociais, um vídeo acompanhado de uma Nota de “Indignação e Tristeza” contra os transtornos que a BRK Ambiental vem causando em vias do Povoado Bittencourt e de todo o município.

“A empresa BRK, concessionária de água e esgoto que vem operando em nossa cidade, por onde passa vem deixando um rastro de destruição com infindáveis buracos, lamaçal, serviços de reparação irregulares que vem causando um sério transtorno a população de Atalaia”, destaca o vereador.

Toni Barros também destacou que ele é o autor da Lei Municipal que obriga a concessionária de água e esgoto, de serviços públicos ou terceirizadas a realizarem o restabelecimento da via após a execução dos serviços realizados por elas.

“Garanto a população que já estou tomando as devidas medidas cabíveis. Acionei a minha assessoria jurídica na pessoa do meu irmão Dr. Marconde Barros que já está tomando as devidas medidas administrativas e jurídicas para enquadrar a empresa infratora”, ressalta Toni Barros.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Indignação e tristeza é o sentimento do momento!!!

Aos amigos e eleitores que acompanham o trabalho de minha família e atualmente o meu trabalho, sabem do zelo e persistência que temos na busca do bem estar da população.

Há cerca 3 anos consegui uma das maiores obras de calçamento da história do nosso município. Foram pavimentados 1.200m de calçamento da avenida principal do bairro Bittencourt.

Foram anos de espera por essa obra que graças a Deus e aos nossos esforços conseguimos tornar o bairro Bittencourt em um dos melhores bairros de atalaia, com praticamente 100% de suas ruas calçamentadas e pavimentadas.

Para a nossa tristeza, com o início dos trabalhos catastróficos da empresa BRK, o bairro Bitencourt e as ruas da parte alta da cidade de atalaia têm se transformado em um verdadeiro cenário de guerra.

A empresa BRK, concessionária de água e esgoto que vem operando em nossa cidade, por onde passa vem deixando um rastro de destruição com infindáveis buracos, lamaçal, serviços de reparação irregulares que vem causando um sério transtorno a população de Atalaia.

Informo a população que é de minha autoria A Lei Municipal que obriga a concessionária de água e esgoto, de serviços públicos ou terceirizadas a realizarem o restabelecimento da via após a execução dos serviços realizados por elas.

Diz expressamente a Lei que qualquer que seja a hipótese de execução dos serviços sobre a via ou logradouro, é responsabilidade da executora restabelecer o pavimento removido ou atingido pelo serviço segundo padrões de qualidade do sistema viário, adequados à utilização do espaço público para fins a que se destina.

Garanto a população que já estou tomando as devidas medidas cabíveis. Acionei a minha assessoria jurídica na pessoa do meu irmão Dr. Marconde Barros que já está tomando as devidas medidas administrativas e jurídicas para enquadrar a empresa infratora.

Estou a disposição de toda a população de Atalaia para juntos lutarmos pelos nossos direitos e coibirmos os abusos e destruição a nossa cidade que vem sendo causado pela empresa BRK.

Prevejo que esta luta está apenas começando, uma vez que ultrapassado essa fase de coibir a destruição, lutaremos contra a certeza dos abusos que serão cometidos nas cobranças das taxas de água, esgoto e saneamento que vem por aí.

Conto com vocês e com a mobilização de toda a população para combatermos os abusos e preservarmos as ruas e infraestrutura do nosso município.

Vereador Toni Barros.