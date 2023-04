Professor Cícero Albuquerque é empossado Coordenador Regional da FUNAI em Alagoas

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas em Alagoas (FUNAI) realizou, na manhã de quarta-feira, 26, a posse do seu novo coordenador regional, o evento aconteceu no auditório do Sindicato dos Bancários, no Centro de Maceió. O professor universitário Cícero Albuquerque tomou posse ao lado de autoridades, indígenas de diferentes lugares do Estado, servidores do órgão e representantes da sociedade civil e de órgãos públicos.

A participação dos povos indígenas no evento carregou de simbolismo os primeiros passos do novo coordenador, que reafirmou seu compromisso com os povos indígenas, o respeito e valorização das suas tradições e vivências, bem como destacou a necessidade de trabalhar para tonar a FUNAI mais presente nos territórios indígenas.

“[...] todos avanços que tivemos até agora estão a quem da dívida que a sociedade tem com os povos indígenas. Estou assumindo a FUNAI indicado por parte majoritária do movimento indígena (AL/PE/SE), é isso que me anima. É com vocês [povos indígenas] que tenho fidelidade”, afirma Cícero Albuquerque.

Ao passar a coordenação regional da FUNAI para o professor Cícero Albuquerque, Gabriela Pacheco, que assumia até então a coordenação interina do órgão, se emocionou: “É impossível não se emocionar diante das possibilidades que estão para vir para os povos indígenas e para nós, servidores da FUNAI”, disse ela.

O evento foi acompanhado também pelo/a sr. Antônio Celestino, pajé da etnia Xucuru-Kariri, que destacou a importância do momento.

“Eu hoje estou aqui para dizer, falar a vocês como um pajé [...] desejo que seja um bom dia para Cícero conduzir (a FUNAI) para os povos indígenas! Cícero, você não é a cruz, mas é um braço da cruz. Você, mais os seus aliados, formam a cruz. Ela é pesada, mas é gloriosa! Tenha paciência, na esperança de um dia chegar, estamos dando os primeiros passos!”, disse o pajé Celestino.

No governo Lula a FUNAI passou a compor o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Os dois órgãos são dirigidos por mulheres indígenas, Joenia Wapichana e Sônia Guajajara, respectivamente.

Cícero Albuquerque

Graduado em História, mestre em Sociologia e doutor em Ciências Sociais, Cícero Albuquerque tem 57 anos, é pai de dois filhos, professor universitário e educador popular. Aguerrido na luta por justiça social no campo e na cidade, enxerga na educação um instrumento para a transformação da sociedade e quer contribuir para o fortalecimento da FUNAI e dos povos que a fundação atende.