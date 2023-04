Em Convenção Partidária, Luciano Cavalcante é aclamado presidente do União Brasil em Alagoas

O partido União Brasil realizou nesta segunda-feira (24) sua convenção estadual e aclamou o nome de Luciano Cavalcante como presidente da legenda em Alagoas para o quadriênio 2023/2027. Um dos maiores partidos e uma das maiores forças políticas do país, o União Brasil tem 59 deputados federais e 9 senadores no país.

No estado, integram o partido os deputados estaduais Mesaque Padilha, Delegado Leonam e Lelo Maia na Assembleia Legislativa, além do deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça na Câmara dos Deputados e do senador Rodrigo Cunha no Senado Federal.

“Nossa meta agora é aglutinar forças, reunir lideranças e avançar promovendo a boa política, a política em defesa da sociedade alagoana e do desenvolvimento de nossa gente. Vamos também dar início a um movimento de diálogo e crescimento rumo às eleições de 2024. Queremos e vamos ter chapas competitivas, ou com candidatos próprios ou com aliados de destaque, para as 102 prefeituras e 102 Câmaras Municipais do estado”, afirmou Cavalcante.

Na Câmara dos Deputados, em Brasília, o União Brasil faz parte do maior bloco parlamentar do Congresso Nacional, integrado no total por 9 partidos e 173 deputados. O União Brasil foi criado em fevereiro de 2022, a partir da fusão do Democratas e do Partido Social Liberal (PSL). Em número correligionários, o União Brasil já ultrapassou o número de 1 milhão de filiados em todo o país.