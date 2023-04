Riquelmy celebra primeiro título como jogador profissional.

Na noite deste sábado (22), o Sport Recife voltou a derrotar o Retrô, desta vez por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Pernambucano. Na ida, o clube já havia largado em vantagem por 2 a 1.

A 43ª conquista do Leão da Ilha no estadual, acabou sendo ainda mais especial para o ouricuriense Riquelmy, que com apenas 17 anos, conquista seu primeiro título como jogador profissional.

“Só agradecer a Deus por tudo”, destacou em suas redes sociais o jovem atacante, que somando as conquistas estaduais pela base do Sport Recife, já é hexacampeão pernambucano (Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e agora no time principal).

Riquelmy é filho do Nado, ex-jogador de futebol profissional, com passagens pelo CRB, Comercial de Viçosa, Serrano-RJ e também na Bulgária.