Amigos de Ouricuri é campeão do Intermunicipal Master 2023

Festa atalaiense na grande final do Campeonato Alagoano Intermunicipal Master 2023. Com uma campanha quase impecável, o Amigos de Ouricuri venceu o 3R Master de Messias por 2 a 1, na manhã deste domingo (23), no estádio O Luizão, em Atalaia e levantou a taça de campeão. Uma conquista inédita para o esporte de Atalaia.

Além do título, da melhor campanha na primeira fase, o Amigos de Ouricuri teve o artilheiro da competição, o atacante Da Silva, autor de 19 gols. Também contou com toda a segurança do goleirão Jailson Apolinário, o maior campeão do futebol amador em Atalaia.

“Fico muito feliz pelo título e pela artilharia. Infelizmente não saiu gol do Da Silva nesta final, mas o mais importante é ajudar os companheiros e sairmos com o título. Agradecer a Deus pelo dom que ele me deu e destacar também esse mérito meu, pois desde quando era profissional sempre tive muitas finalizações, sempre com muito trabalho e por isso sempre conseguindo marcar os gols”, destacou o artilheiro Da Silva.

Responsável pela organização da equipe do Amigos de Ouricuri, Erigleydson Oliveira comemorou esta conquista. “Perdemos um jogo aqui em Atalaia, porque jogamos só com 9 jogadores. Mas, depois que o time engrenou, ninguém nos venceu. E, aqui em Atalaia, neste campo, dominamos todos os jogos e mostramos nossa qualidade mais uma vez. Agradecer especialmente ao Da Silva que terminou com 19 gols, na artilharia. Agradecer o apoio do Atalaia Pop sempre nos ajudando desde o primeiro campeonato, em nossa divulgação. Dizer que não mereço esse título só, foi uma conquista merecida pelos 22 jogadores da nossa equipe, que se doaram. Batalhamos muito e hoje chegou a hora da consagração. Obrigado Atalaia, obrigado Ourcuri, quero fazer um agradecimento especial a Secretaria de Esportes em nome do Vinicius, pelo apoio. Agora é comemorar”.

O troféu de campeão Intermunicipal Alagoano Master 2023 foi entregue aos vencedores, pelas mãos do ex-prefeito de Atalaia, Chico Vigário.

Vereador Tacinho entrega premiação em dinheiro ao artilheiro da competição, o atacante Da Silva.