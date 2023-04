ENTREVISTA I Vereador Neto Acioli destaca seu trabalho no Legislativo e a continuidade dos trabalhos da Copervales

Na manhã desta última terça-feira (18), o vereador Neto Acioli (PP) foi o entrevistado da vez da Rádio Web Atalaia Pop. Ao radialista Adaias Ferraz, o vereador comentou sobre o trabalho que vem desenvolvendo na Câmara de Atalaia, geração de emprego, eleição 2024, atual gestão municipal, a renovação do arrendamento da Usina Uruba pela Copervales, entre outros assuntos.

“As pessoas sempre tem me procurado e estou tentando fazer sempre o melhor para ajudar a quem mais precisa. Quando não consigo através do Executivo, conto com o apoio da Copervales, mas, sempre procurando ajudar as pessoas, que não são poucas, pois, infelizmente o nosso município ainda precisa de empresas, fábricas para empregar esses pais e mães de família do nosso município”, destaca Neto Acioli.

O parlamentar destacou os avanços no município com a atual gestão do Executivo. “Críticas sempre vão existir, mas a nova gestão trouxe a dignidade para o funcionário público, que passou a ter crédito no comércio, pois recebe em dia e até mesmo antes o dinheiro já cai na conta. Você já vê que a coisa começa a andar por ai, apesar de que muitos dizem que é obrigação, mas uma obrigação que muitos antes não queria ter. Fora muitos avanços em nosso município. Atalaia é muito grande e não se resolve do dia para o outro, mas já andou muito”, ressalta o vereador.

Neto Acioli também destacou mais uma vez a importância da Copervales pra Atalaia e região. “Já são oito anos de sucesso e, se Deus quiser, mais 12 anos pra frente, pois graças a Deus e a Justiça do nosso Estado, saiu a renovação do arrendamento da Copervales. Uma cooperativa que começou com uma quantidade pequena de cooperados e hoje já são 190 cooperados. No período de safra são três mil empregos diretos. Uma Usina que começa em 2015 com uma safra de 470 mil toneladas de cana dos cooperados e safra passada, que antecedeu essa de agora, deu 874 mil toneladas. Praticamente dobrou. E esse ano agora 915 mil toneladas de cana”.

OUÇA LOGO ABAIXO A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: