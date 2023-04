Com empate entre Vira Copos e Náutico e mais seis partidas, Primeira Divisão do Atalaiense de Futebol teve início neste último domingo (16)

A bola rolou na tarde deste último domingo (16), na primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2023. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ.

A maior competição de futebol amador do interior alagoano conta com a participação de 20 equipes, divididas em quatro grupos com cinco times em cada. Chã de Jaqueira Floresta, Cruzeiro, E. C. XXI, Elite, Escurinho, Fazendinha, Ferroviária, Goiás, Grêmio Porangaba, Guarani, Jagamaíca, Jaqueirense, Juventude Porangaba, Missionário, Náutico Santo Antônio, Palmeirinha, Show de Bola, Vila Nova, Vira Copos e Volta Redonda estão na disputa pelo título.

Pelo Grupo A, Guarani e Jaqueirense empataram por 2 a 2. João Paulo marcou duas vezes para o Guarani e Carlos Marighella e Ewerton Bruno marcaram para o Jaqueirense. Na outra partida do grupo, Felipe Henrique balançou as redes e garantiu a vitória do Volta Redonda por 1 a 0 contra o Floresta.

No Grupo B, um grande clássico logo na primeira rodada. O penta campeão atalaiense, Vira Copos empatou em 1 a 1 com o Náutico. Da Silva marcou para o Vira Copos e Felipe Jamerson para o Náutico.

Com gols de José Fernando, José Carlos e Andreis Silva, o Fazendinha largou na liderança do rupo B com a vitória por 3 a 1 em cima do Jagamaica. Arthur Henrique fez o gol de honra da equipe do Jagamaica.

No Grupo C, o Vila Nova estreou com vitória por 2 a 1 contra o Missionários. João Vitor e Gustavo Valério balançaram as redes para o Vila e Zé Luis para o Missionários. Na outra partida, o Show de Bola venceu por W.O. sua partida contra o Juventude.

Com gol de Alexandre dos Santos, o Cruzeiro derrotou o Escurinho por 1 a 0 pelo Grupo D. Na outra partida do grupo, Ferroviária derrotou o Grêmio por 1 a 0, com gol de Genival Guedes.

1ª Divisão

O Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2023 trará uma ótima premiação de 8 mil reais para o campeão, 4 mil reais para o vice-campeão e 2 mil reais para o 3º colocado. Além de troféu e medalhas para os primeiros colocados. Também irá premiar o melhor atleta, artilheiro e o melhor goleiro.

Serão consideradas rebaixadas, as equipes que ocuparem a 5ª e última colocação de cada grupo.

As 04 (Quatro) melhores equipes classificadas de seu respectivo grupo, terão direito á participação na edição do Torneio de futebol Nossa Senhora das Brotas 2024.