20 times iniciam a disputa por vaga na elite do futebol atalaiense.

Começou na manhã deste último domingo (16), a disputa por vaga na elite do futebol atalaiense em 2024. São 20 times, de várias regiões do município, que estão na “briga” pelo título e pelo acesso. As equipes estão divididas em quatro grupos, com cinco times em cada.

Pelo Grupo A, com dois gols de Alessandro e um de José Welligton, o Azul Real derrotou o Jovem Branca A por 3 a 1. Ricardo dos Santos descontou para a equipe do Distrito Branca.

Ainda pelo Grupo A, o CSA derrotou o Estrela JD por 2 a 0. Ronaldo e Italo balançaram as redes para a equipe azulina.

Pelo Grupo B, o Independente conquistou os três pontos, após WO da equipe do Amigos do Badala. No outro jogo do Grupo, o Real Alto derrotou a equipe do Meninos da Vila por 1 a 0, com gol do Rodolfo.

Pelo Grupo C, um jogão no empate por 2 a 2 entre Unidos da Vila e União Coruripe. Clécio Zeferino e Givonaldo Rufino contra, marcaram para o Unidos da Vila e Bruno Vinicius e Mickael balançaram as redes para o União Coruripe.

As partidas do Grupo D foram adiadas.

2ª DIVISÃO

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude – SMEJ, o Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2023 conta com a partição de 20 equipes e será disputada em 4 fases a saber: Primeira Fase, Quartas de Final, Fase Semifinal, Fase Final e disputa do terceiro lugar.

De acordo com o Regulamento da competição, ficou estabelecido o acesso de 04 (quatro) equipes, Campeão, Vice-campeão, Terceiro e Quarto lugar, para a Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2024.

Serão consideradas rebaixadas, as equipes que ocuparem a 5ª e última colocação de cada grupo.

As 04 (Quatro) melhores equipes classificadas de seu respectivo grupo, terão direito á participação na edição do Torneio de futebol Nossa Senhora das Brotas 2024.

A competição dará premiação para o campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. Também para o melhor atleta, artilheiro e melhor goleiro.