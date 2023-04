Prefeita Ceci se reúne com Movimento Nacional de Luta pela Moradia e anuncia recadastramento das casas do Deus é Fiel

Prefeitura de Atalaia vai iniciar o recadastramento das casas do Deus é Fiel.

A Prefeita Ceci esteve reunida, nesta terça-feira (18), com integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia para comunicá-los que a Prefeitura de Atalaia vai iniciar o recadastramento das casas do Deus é Fiel.

Segundo a prefeita Ceci, o recadastramento será enviado à Caixa Econômica, seguindo a determinação do Ministério Público Federal.

"A Caixa vai começar a sortear as primeiras casas, as 267 unidades das pessoas que já moram lá. As 258 que serão reformadas, nós vamos fazer o cadastro, mas o sorteio só será depois da reforma", esclareceu.

Ceci também afirmou que não haverá despejo, como alguns pessoas propagaram fake news. "Isso não procede, não acreditem nessas notícias falsas que saíram", pediu.

A gestora também reforçou a importância de ouvir a comunidade e os Movimentos para que eles pontuem as melhorias que precisam ser feitas. "Política se faz ouvindo a necessidade de cada pessoa e eu estou aqui para isso".