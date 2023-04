Destaques do Sub-17 do Independente Atalaia participam do programa Jogo Aberto Alagoas

O ótimo trabalho desenvolvido pelo Independente Atalaia vem contribuindo para que o município obtenha cada vez mais espaço no cenário esportivo alagoano. Nesta quarta-feira (19), o goleiro Jonathan e o zagueiro Rodrigo, atletas do Sub-17 do IAFC, participaram do programa Jogo Aberto Alagoas, da Band, comandado por Higor Vieira.

Na oportunidade, os jovens atletas falaram sobre o trabalho que vem sendo realizado, o apoio que vem recebendo na formação como atletas e a expectativa para a disputada do Campeonato Alagoano Sub-17.

Jonathan e Rodrigo fazem parte da equipe que está disputado o Alagoano da categoria, sendo destaques da equipe atalaiense na estreia da competição, ocorrida neste último sábado, 15.

O Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas. O projeto conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, da prefeita Ceci, do secretário de Governo Nicollas Theotonio, da secretária de Esportes Joana D’arck e também do Rodolpho Rodrigues.