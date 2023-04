Voluntários do projeto social Esperança realizam ação de Páscoa no Hospital da Criança, em Maceió

Nesta última quarta-feira (05), voluntários do projeto social Esperança, realizaram a "Pascoa da Esperança" com a entrega de kits de pinturas e muitas brincadeiras que finalizou com a presença especial do coelhinho da Páscoa. A ação aconteceu no Hospital da Criança, em Maceió.

"É lindo ver a alegria estampada nos rostos das crianças e mães, e a espontaneidade delas em nos abraçar como forma de gratidão, eu me sinto realizado em saber que estamos cumprindo nossa missão que é levar a esperança por dias melhores”, destaca Edson Moura, fundador do projeto.

“Agradeço a todos os parceiros que contribuíram para a realização desse belíssimo evento”, completa Edson.

PROJETO SOCIAL ESPERANÇA

Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, que visa contribuir para uma sociedade mais humana, incentivando a solidariedade e acolhimento ao próximo, levando a esperança por dias melhores.

Tem como objetivo ajudar pessoas com vulnerabilidades social, promovendo atividades de relevância pública e social, com ações que visam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários que complementem o trabalho de Proteção Social com crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias.

Seja um voluntário, entre em contato pelo WhatsApp 82 99915-0554.