Independente Atalaia perde para o Azzurra na estreia do Alagoano Sub-17

O Independente Atalaia começou com derrota sua participação no Campeonato Alagoano Sub-17 2023, na tarde deste sábado (15). Jogando em casa, no Estádio O Luizão, o IAFC foi surpreendido pelo Azzurra por 1 a 0.

A equipe atalaiense volta a campo pelo Alagoano Sub-17 no próximo domingo (23), às 15h, diante do Desportivo Aliança. A partida será disputada no Campo da UFAL, em Maceió.

O Independente está no Grupo B, junto com CRB, Dínamo, Azzurra, Murici, FF Nova Cruz, Atlético Alagoano e Desportivo Aliança.

Nesta edição 2023, a competição conta com 26 equipes, divididas em 3 grupos. Os times da mesma chaves se enfrentam em turno único. Os dois melhores colocados de cada grupo, junto com os dois melhores terceiros colocados, avançam de fase. As quartas de final, semifinal e final serão realizadas em jogos de ida e de volta.