Vereador Rudinho recebe demandas dos feirantes de Atalaia e apresenta Indicações visando melhorias no Mercado Público

Em atenção às demandas apresentadas por feirantes do município de Atalaia, o vereador Rudinho Rodrigues (PSC) apresentou, durante a Sessão Ordinária desta última terça-feira (11), as Indicações 004 e 005, onde solicita melhorias para o Mercado Público.

Em sua Indicação 004/2023, solicita da Prefeitura de Atalaia, que seja construído rampas de acessibilidade. “A viabilização da construção dessas rampas beneficiária não só as pessoas com deficiências, como também idosos, possibilitando assim uma melhor locomoção”, destaca o vereador Rudinho.

Já com a Indicação 005/2023, solicita do Poder Executivo, a disponibilidade de internet wi-fi no Mercado Público e também no pátio da feira.

“Essa é uma necessidade dos feirantes, já que umas das principais formas de pagamento vem sendo o pix”, ressalta Rudinho.

Aprovadas pela unanimidade dos vereadores presentes, as solicitações seguem agora para análise da prefeita Ceci.