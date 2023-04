Promotor de Justiça Bruno Baptista lança livro sobre o sistema preventivo e repressivo da tutela de probidade administrativa no Brasil

O promotor Bruno de Souza Martins Baptista, responsável pela 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia, lançou nesta última quinta-feira (13), o livro AÇÃO PÚBLICA DE PRESSÃO SOCIAL: Modelo de ação como mecanismo de tutela efetiva de direito fundamental à probidade administrativa.

O lançamento ocorreu no restaurante Rock & Ribs, no bairro Jatiúca, em Maceió.

Publicado pela editora Dialética, a obra de 144 páginas é fruto de trabalho acadêmico do autor, para o Mestrado em Direto do Cesmac e busca analisar se o sistema preventivo e repressivo da tutela da probidade administrativa no Brasil tem logrado êxito na missão de promover a adequada e suficiente concretização deste valor, porquanto determinadas peculiaridades podem interferir na eficácia dos atuais meios à disposição do Estado e da sociedade, na busca por uma cultura de ética na gestão da coisa pública.

Quem esteve prestigiando o lançamento da obra jurídica foi o Procurador Geral de Justiça de Alagoas, o atalaiense Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que em suas redes sociais parabenizou o jovem promotor de justiça.

