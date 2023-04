Vereador Neto Acioli cobra BRK que envia carro-pipa para abastecer casas nos Altos do João Miranda e do Cruzeiro

Atendo as solicitações feitas por moradores do Alto do João Miranda e Alto do Cruzeiro, em Atalaia, o vereador Neto Acioli (PP) cobrou da BRK o envio de carro-pipa para abastecer residências daquelas localidades. A cobrar surtiu efeito e a empresa, responsável pelo abastecimento de água no município, atendeu a solicitação.

“Moradores me ligaram denunciando que estavam há mais ou menos sete dias sem água em suas torneiras. Como representante dos atalaienses, imediatamente entrei em contato com o a BRK para formalizar essa cobrança. Mandaram carro-pipa ontem e hoje, amenizando assim essa situação. Agradeço a BRK por atender essa solicitação”, destaca Neto Acioli.

Na oportunidade, o vereador também cobrou da empresa o envio de uma equipe técnica para analisar o problema que vem ocorrendo naquela região e que vem ocasionando as constantes faltas de água.